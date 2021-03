Lenny Kravitz comparte impactante foto de su físico a sus 56 años

El cantante se convirtió en tendencia de redes sociales luego de publicar una foto en la que luce un físico impresionante pese a su edad.

EE.UU.— Lenny Kravitz causó asombró y las reacciones de miles de internautas, quienes no pudieron evitar sentir envidia y admiración hacia el cantante, quien a sus 56 años de edad luce un físico espectacular.

La imagen de su atlético cuerpo fue compartida en redes sociales, por lo que en minutos, internautas llenaron de comentarios dicha publicación.

Otros más aprovecharon la impactante foto de Lenny para crear memes en los que destacaban que con menos edad, ellos no lucen así ni en sus sueños. Todos estos comentarios convirtieron al neoyorquino en tendencia de redes sociales.

No sé por qué es tendencia Lenny Kravitz my love pero siempre es buen momento para admirarlo por todo 😍😍😍 pic.twitter.com/r7ERQfMYwb — Karina (@8Kary8) March 17, 2021

A sus 56 años luce un cuerpo envidiable

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Lenny Kravitz demostró que el paso de los años no le ha afectado, sino todo lo contrario.

Para muestra, una foto en la que luce sus características rastas, y su torso y abdomen al desnudo. En la imagen también porta un pants a la cadera, mientras que en la mano sostiene un coco.

Leonard Albert, nombre real del cantante originario de Nueva York, también provocó que cibernautas quisiera conocer su rutina de ejercicios, ya que destacaban lo perfectamente marcado que tiene todo el cuerpo pese a ser un hombre que rebasa los 50 años.

Sin embargo, lo más trascendente de dicha instantánea fue la comparación que las personas hicieron con el intérprete de “Are you Gonna go My Way”.

Lenny Kravitz a los 56 años / Todos nosotros entre los 25 y los 50, platicando sobre su foto. pic.twitter.com/zL1Q2BlLUg — Jorge Leiner (@jorg3leiner) March 17, 2021

Lenny Kravitz en sus cincuentas /// yo, después de 1 año de cuarentena pic.twitter.com/YQi1dvzzlE — Ashley Cassiopeia Malfoy (@AshleyCassiope2) March 17, 2021

Lenny Kravitz desayunando, 56 años músico estadounidense - Ricardo Ismael, emprendedor monotributista argentino 31 años. pic.twitter.com/3w2prG5VNm — ARRANCÁ CON FUERZA (@Caviar_Microbio) March 17, 2021

Lenny Kravitz en sus cincuentas // yo en mis veintes pic.twitter.com/a6T6mFWzec — ErnestoTell (@ErnestoTell) March 17, 2021

Lenny Kravitz a sus 56 años // Yo a mis 33 😑😷😭 pic.twitter.com/kBlsxnf5wE — Valerio El Melómano (∂+m) ψ = 0 (@juxnvalerio) March 17, 2021

Lenny Kravitz a sus 56 años /// Yo a los 29 un lunes cualquiera después de haber salido el sábado pic.twitter.com/XtjNcuc3bK — Pepe Calero (@ajeno0) March 16, 2021

