Lenny Kravitz en Chihuahua; ¿qué hacía el cantante en México?

Lenny Kravitz se encuentra en Chihuahua (México), según compartió el propio músico en sus redes sociales, aunque no especificó la razón de su visita al país.

En la imagen que compartió en Instagram se le ve al centro, con un águila en el brazo y con el desierto extendiéndose bajo sus pies. El intérprete acompañó la imagen con el mensaje: “Tick tock tick do do do do”.

Imagen de Lenny Kravitz en Chihuahua, México. Foto vía Instagram

¿Qué hacía Lenny Kravitz en México?

Lenny Kravitz ya había anunciado que está trabajando en tres discos y un libro de memorias; por lo que en los próximos meses estaría presentando estos trabajos, según recuerda AS México.

De hecho, la fotografía podría ser un primer vistazo de lo que sería un tema musical como parte de estos materiales, que el intérprete de “Fly Away” y “Again” tiene preparado.

También es posible que, con esta visita a México, Lenny Kravitz diera un primer guiño para incluir al país dentro de su gira en 2022.

Lo anterior debido a que en Estados Unidos, España y otros países, el avance en la vacunación contra el Covid-19 ya ha abierto espacios para la realización de eventos masivos. Tal es el caso de México, donde las entidades comienzan a cambiar de color en el semáforo epidemiológico.

Por otro lado, en redes sociales el nombre del cantante de 57 años rápidamente se hizo tendencia por memes y reacciones de fanáticos; que esperan lanzarse a las calles del estado para intentar conseguir una foto junto al intérprete.