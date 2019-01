León Larregui se enoja por meme en Twitter y cierra su cuenta

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El vocalista de Zoé fue víctima del #10YearsChallenge, lo que motivó que cerrara su cuenta de Twitter.

Como parte del reto viral #10YearsChallenge, un cibernauta publicó una supuesta foto comparativa de León Larregui con una persona en situación de calle, la cual causó el enojo del cantante.

Larregui mostró su enojo, pero aclaró que no le molestaba ser comparado con un “homeless.”

“Chavito fucking idiot… por eso el mundo está mal. Por imbéciles como tú… no me molesta me compares con un homeless, me da orgullo, me siento más identificado con él que con tarados como tú…”, se lee en el mensaje.