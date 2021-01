Lety Calderón desmiente a Yadhira Carrillo, quien dijo llegó "morada" al hospital

Leticia Calderón desmiente los dichos de Yadhira Carrillo, quien en días pasados dijo que "llegó morada" al hospital debido a las complicaciones que sufrió al contagiarse de Covid-19.

En entrevista con "De Primera Mano", la actriz y villana de la telenovela "Imperio de Mentiras" compartió cómo vivió esos días alejada de sus hijos y cómo continúa su tratamiento contra el Covid-19.

Leticia no tomó a mal que Yadhira Carrillo, actual esposa de Juan "N", hablara sobre su salud, pues consideró que "es una mujer educada y supongo que si le preguntan va a contestar". No obstante, aclaró que no llegó "morada" al hospital como dijo la también actriz:

“Ay no, no, para nada, no llegué con ese tipo de oxigenación. Te digo, a veces tenía 90, 88 (la oxigenación normal oscila entre 95 y 100), entonces fue lo que la doctora dijo que no le gustaba, porque no estaba pareja (constante). Pero no morada, ya cayendo no, afortunadamente nunca estuve en ese sentido”.