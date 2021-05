“Leyendas” de hoy y siempre

Carlos Rivera une su voz a la de sus ídolos en su nuevo disco, que lanzará mañana

MIAMI (El Universal).— “Acabo de grabar la canción, ¡hagamos el vídeo!”, le dijo un entusiasmado Armando Manzanero a un sorprendido Carlos Rivera.

El cantante tlaxcalteca no daba crédito. En plena pandemia por el Covid-19, tuvo la idea de contactar a algunos de sus ídolos para un nuevo disco de duetos, lo que le permitió unir sus voces a la distancia.

“Él fue el primero de todos los artistas que cuando hicimos la invitación, dijo: ‘mándenme la canción y la grabo’”, recuerda Rivera del proceso.

Aunque era tentador ver al maestro, prefirió no hacerlo: “Le dije que no quería (grabar un vídeo juntos) porque me daba mucho temor exponerlo, estábamos en plena pandemia. Desafortunadamente, en diciembre del año pasado se nos adelantó y me dolió mucho”, confiesa.

A casi medio año de la pérdida del maestro, Rivera lanza su disco con 14 duetos que incluyen esa experiencia, una de las últimas del compositor yucateco.

“Tuve la oportunidad de convivir más con él, uno de los más grandes artistas, y sobre todo, compositores que dio México para el mundo, y que sus canciones se cantaron en muchísimos idiomas y las llegaron a grabar los más grandes artistas del mundo”, remarca el cantante de 35 años.

“Tenemos la suerte de que haya grabado la canción, tenemos el vídeo del día que la grabó y al escuchar lo primero que él dice, hoy que ya no está con nosotros, cobra un significado tremendo”, añade antes de presentar el vídeo en el que se ve al compositor interpretando el tema de su autoría: “Todavía, guardo un verso y un suspiro para darte/ Si me faltas, no me canso de extrañarte/ Todavía”.

Contenido del disco

El disco incluye voces de 14 ídolos, algunos de los cuales también ya han partido, incluido Luis Eduardo Aute, quien igualmente falleció en 2020 aparentemente también a causa de Covid-19. Muchas de las voces fueron incluidas con el apoyo de la tecnología, tales como Juan Gabriel, Camilo Sesto, José José, Mercedes Sosa y Rocío Dúrcal. Incluye otros duetos con José Luis Rodríguez “El Puma”, Roberto Carlos, José Luis Perales, Raphael, Franco de Vita y Gloria Estefan.

“Cuando conocí a ‘El Puma’, no aguanté las lágrimas de la emoción y hoy afortunadamente tenemos una amistad superbonita”, cuenta Rivera.

“Fue de los primeros que quiso estar en la grabación del vídeo y que hoy para mí tenerlo es un sueño cumplido. Se cumple un ciclo que inició cuando yo tenía ocho años y me subió por primera vez a un escenario, donde canté ‘Agárrense de las manos’, y que hoy la cantamos juntos”, explica.

Además de este tema, el cantante ya promueve otro con José Luis Perales (“Un velero llamado libertad”). Considera que este homenaje es una prueba de que no importa a qué generación se pertenezca, siempre habrá espacio para admirar a las voces legendarias.

“Nunca olvidaré por ejemplo el día que canté con Juan Gabriel en el Auditorio Nacional. En realidad este disco existe gracias a usted, porque usted me motivó”.