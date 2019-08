Liam Gallagher, nostálgico recuerda a su hermano en nuevo vídeo

México (Notimex).- El cantante británico Liam Gallagher recuerda a su hermano Noel, así como el día en que se separó la banda de rock Oasis, en el video de “One of us”, su más reciente sencillo.

Desde que presentó el tema, que se desprende de “Why Me? Why Not”, su segundo álbum como solista, Liam comentó que la canción habla de “la familia, la amistad y el sentimiento de pertenecer”.

Hoy se estrenó el audiovisual, dirigido por el cineasta irlandés Anthony Byrne y el guionista creador de la serie Peaky Blinders, Stephen Knight.

Durante los 3:40 minutos que dura el clip, aparecen tres sillas vacías, tres caballos, un solitario Liam y fotografías de la infancia de los Gallagher, así como “28.08.09”, fecha en la que Oasis, banda conformada también por su hermano Noel, se separó.

En las redes sociales, los fans no dudaron en escribir que el clip supone un guiño a Noel y además abre la posibilidad de un regreso al grupo que ha vendido más de 100 millones de copias en el mundo.

“One of us” es el cuarto sencillo (tras Schockwave, The River y Once) con el que Liam promociona Why Me? Why Not, álbum que saldrá a la venta el 20 de septiembre.