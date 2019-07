Liam Gallagher tendrá su MTV Unplugged

MÉXICO.— El MTV Unplugged se vestirá de rock con la presencia del músico británico Liam Gallagher quien tendrá su propio show acústico.

De acuerdo con el canal de televisión, el próximo 3 de agosto se grabará el especial directamente desde el Hull City Hall en Gran Bretaña para ser transmitido de manera global en septiembre con el exvocalista de Oasis como protagonista.

🚨 BIG NEWS! #MTVUnplugged is BACK with legend @liamgallagher ! The show records on 3rd August at Hull City Hall with the show premiering 27th September only on @MTVUK 🎵 More info here >>> https://t.co/R8RxYtrGzA pic.twitter.com/RiWF4aHYoj

Liam es hermano de Noel Gallagher con quien formó la icónica banda de los 90 creadora de temas como “Wonderwall”, “what5ever” o “Stop crying your heart out”, misma que se separó en 2009 tras una serie de problemas entre hermanos.

El cantante se presentará con temas clásicos de su carrera, tanto en solitario como con Oasis, además de material inédito todos ellos en formato acústico.

I’m honoured to be performing at the legendary showcase that is MTV Unplugged. I’d love it if you could join us as it’s sure to be a biblical evening. P.S. I Love Hull! LG x