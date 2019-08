Liam Hemsworth le desea “salud y felicidad” a Miley Cyrus

Liam Hemsworth rompió el silencio y compartió un breve mensaje en Instagram acerca de su reciente ruptura con Miley Cyrus.

“Hola a todos. Sólo un comentario breve para decir que Miley y yo nos separamos recientemente y no le deseo otra cosa que salud y felicidad en el futuro”, escribió Liam a través de su cuenta de Facebook.

Te puede interesar: ¿Quien es Josh Kloss?, el atractivo modelo que acusó a Katy Perry

Durante el fin de semana se dio a conocer que Miley Cyrus y Liam Hemsworth rompieron con su matrimonio y al mismo tiempo se revelaron fotografías de la cantante besándose con otra mujer.

Aunque ninguno de los dos había hecho alguna declaración al respecto, su publicista confirmó la información a distintos medios de comunicación.

“Este es un asunto privado y no he hecho, ni haré ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor”, añadió Liam en su breve comunicado.

Te puede interesar: Miley Cyrus y Liam Hemsworth se separan; hubo fotos con otra mujer

Por su parte, Miley no comparte nada en redes sociales desde hace tres días. Tras su mensaje, Liam Hemsworth recibió comentarios en apoyo de distintas personalidades.