Liam Payne publica foto íntima por error

Liam Payne borró la foto rápidamente Liam Payne publicó una foto íntima por error

Liam Payne dejó atónitos a sus fans al publicar en sus historias de Instagram una foto íntima por accidente, la cual fue eliminada poco después.

Aunque el ex One Direction eliminó su publicación no fue tan rápido como sus seguidores que lograron hacer una captura de pantalla para difundir la fotografía.

En la imagen, Liam Payne aparece acostado en una cama dejando su abdomen al descubierto y al parecer únicamente lo cubre una sábana, mientras que con su mano se toca el área de la entrepierna.

Sus fans agradecieron el error y se preguntaron para quién iba dirigida la imagen. Por ahora Liam está soltero y la última relación que se le conoce es con Cheryl, la madre de su hijo Bear.

Para dejar en el olvido su foto subida de tono, hoy Liam le dio un toque tierno a su Instagram al compartir una imagen en la que se ve cómo le da unas lecciones de piano a su pequeño hijo.

