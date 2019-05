Liam Payne sufre ansiedad, debido a One Direction

Admite que tiene miedo a los espacios públicos

Como integrante de One Direction, Liam Payne se acostumbró a estar debajo de los reflectores y enfrentar a un amplio público, pero hoy, a sus 25 años, el intérprete confiesa que el éxito trajo consigo otros problemas como ansiedad y agorafobia (miedo a los espacios abiertos).

“Lo más difícil es mientras te estás preparando para salir, sabiendo que lo más probable es que alguien te acabe sacando una foto. Llegué a desarrollar un poco de agorafobia. Casi nunca salía de casa y sigo padeciéndola un poco, en el sentido de que hay ocasiones en las que no puedo ni pensar en poner un pie en la calle durante días enteros. Aunque sea para ir a la tienda”, confesó el cantante a Esquire Middle East.

Reconoce que incluso la idea de entrar a una cafetería y ordenar algo lo ponía a sudar; se dio cuenta que las palabras se le atoraban ante el pánico que sentía.

“Solía tener un problema tremendo con las gasolineras, no podía ir y pagar en la caja como todos los demás. Sigo sintiéndolo al día de hoy; eran unos ataques de ansiedad brutales que me paralizaban, y me quedaba en el coche sudando a mares y pensando que no quería estar allí. Desgraciadamente creo que es algo que le sucede a todo el mundo en esta industria, y tienes que tratar de superarlo lo antes posible”.

Sus declaraciones recuerdan mucho al relato que ofreció en su momento su antiguo compañero de banda Zayn Malik, cuando canceló varias actuaciones en 2016 al sentirse incapaz de subir a un escenario y presentarse ante sus fans.

Ante un buen panorama

Actualmente, Liam tiene una de las mayores fortunas del Reino Unido, un adorable hijo con su expareja Chery Tweedy, con quien además mantiene una relación muy cordial, y una prometedora carrera por delante, tras el éxito de sencillos como “Strip That Down”, “Get Low” y “Familiar”, junto al colombiano J Balvin.

