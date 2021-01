"Libertad y justicia para todos", pide JLo en español (Vídeo)

Por Carlos Cámara Gutiérrez

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de investidura de Joe Biden lo protagonizó Jennifer López.

La cantante y actriz de origen puertorriqueño cantó los temas "This Land is Your Land" y "America The Beautiful".

Crítica a la pobreza

"This land is your land", es un tema creado por el cantante de folk Woody Guthrie, la cual critica el capitalismo y la pobreza privada, al tiempo que destaca la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria en Estados Unidos.

En español

Durante la interpretacióne la segunda canción, JLo no ocultó su emoción en la ceremonia, al pie del Capitolio, en Whashington.

Antes de terminar su canción, JLo pronunció algunas palabras en español.

Primera vez

"Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", casi gritó al micrófono.

Es la primera vez que se pronuncian palabras en español en la toma de posesión de un presidente de Estados Unidos.

Como informó yucatan.com.mx, JLo es una de las invitadas a la ceremonia de la toma de posesión del presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden.

Previa a la presentación de Jennifer López, Lady Gaga entonó el himno de EE.UU.

⚡ Lady Gaga comparte mensaje esperanzador antes de la toma de posesión de Biden https://t.co/CcxujmAcbl #Espectáculos pic.twitter.com/5XEwkJ6Qkt — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) January 20, 2021

Te interesa: Lady Gaga comparte mensaje esperanzador antes de la toma de posesión de Biden