Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció el esfuerzo de las fanáticas de Super Junior al hacerles llegar el tema “House Party”, el lanzamiento más reciente del grupo de K-Pop.

“Gracias ELF (Everlasting Friends, como se conoce a las fans del grupo), por compartir la nueva canción de Super Junior ‘House Party’ con nosotros”, escribió el también biólogo a través de Twitter, donde también valoró el importante mensaje detrás de este sencillo.

Thank you, ELF, for sharing @SJofficial's new song "#HouseParty" with us! #SUPERJUNIOR, you’re on-point there! Indeed, we still need to maintain precautionary measures against #COVID19 to protect each other & control this pandemic. Thank you for reminding us through your music. https://t.co/77LlNRnyJJ