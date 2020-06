Lili Reinhart se declara como "una mujer orgullosamente bisexual"

La protagonista de la serie Riverdale y ex novia del actor Cole Sprouse se declaró bisexual

EE.UU.— Aprovechando que nos encontramos en el mes del orgullo LGBTQ+ la actriz de Riverdale, Lili Reinhart utilizó su Instagram para anunciar públicamente sobre su sexualidad y declararse bisexual.

Lili Reinhart compartió la imagen de una protesta LGBTQ+ que tuvo lugar en medio del movimiento #BlackLivesMatter en West Hollywood, esa imagen fue la que le sirvió como fondo para declaró que es bisexual.

La actriz se separó hace algunas semanas de Cole Sprouse, después de casi cuatro años de relación.

A través de su cuenta de Instagram, también ha mostrado varias imágenes en las que muestra su apoyo al movimiento Black Lives Matter. Y ha emitido varios mensajes en los que expone su punto de vista ante el racismo que impera en los Estados Unidos.

I can’t begin to imagine the horror of worrying that you won’t be protected by your “leaders” because of the color of your skin.



I know that white privilege exists and I cpuld never fully understand what it’s like to be oppressed because of my race.