Lili Reinhart y Cole Sprouse han terminado su relación

MÉXICO.— La actriz Lili Reinhart y el actor Cole Sprouse, protagonistas de la serie “Riverdale”, pusieron punto final a su noviazgo luego de dos años juntos.

La joven pareja habría roto su relación desde inicios de verano y ya no estarían viviendo juntos, aunque por motivos de trabajo es que se han visto frente a frente para la producción de “Riverdale”, según informó una fuente a E!.

Los comentarios sobre que mantenían una relación corrían desde 2017, aunque revelaron que estaban juntos durante la gala del Met de 2018.

De acuerdo con la información que se ha hecho llegar, tanto Reinhart como Sprouse han mantenido distancia y se han acercado por motivos laborales, pues incluso recientemente estuvieron en la San Diego Comic Con 2019.

La última publicación de Lili Reinhart en Twitter también ha causado polémica entre sus seguidores pues en ella habla sobre la capacidad de tomar decisiones.

One must choose very wisely when considering how many fucks to give. Don’t give your fucks away so easily. Don’t let someone who is not worthy of any fucks, take your fucks away from you. Some things/people are just not worth it. 🙏🏻 amen.