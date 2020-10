Lily James y Dominic West son captados besándose, pero ¿Y Chris Evans?

La actriz fue captada con quien parece ser su nueva relación, sin embargo meses atrás se le vio entrar a un hotel con Chris Evans

ROMA.— La actriz Lily James ha dado de qué hablar luego que fue vista en Roma besándose apasionadamente con su compañero de reparto Dominic West.

De acuerdo con el sitio británico "Daily Mail", las celebridades -quienes se llevan 20 años de diferencia, ella tiene 31 y él 50- no tuvieron problema con mostrar en público sus muestras de afecto.

En una de las fotografías que circulan en Internet se ve a los actores compartiendo un scooter, mientras que en otra aparecen comiendo.

WORLD EXCLUSIVE: Married star of The Affair, Dominic West, pictured passionately kissing Lily James in Rome https://t.co/cZLOuXGTOs pic.twitter.com/cwpCC4kC0e