Lista completa de postulados a los Premios SAG 2021 (Vídeos)

Lily Collins (postulada al Globo de Oro por “Emily in Paris”) y Daveed Diggs (“Snowpiercer”) en el Instagram de @sagawards anunciaron hoy jueves 4 las elecciones para los premios del Sindicato de Actores de la Pantalla 2021, llamados SAG Awards.

Sorpresa

Diggs tuvo un momento de sorpresa cuando su coanfitrión anunció que fue postulado para el premio de actor en una serie limitada o película para televisión por “Hamilton”.

Otras menciones

Se esperaba que el difunto Chadwick Boseman recibiera menciones por su interpretación principal en “Ma Rainey’s Black Bottom” y posiblemente por su trabajo de apoyo en “Da 5 Bloods”. No solo eligió a ambos, sino a dos más como parte de esos conjuntos nominados.

Olivia Colman casi iguala la hazaña de Boseman con tres reconocimientos en cine y televisión: como actriz de reparto de “El padre” y dos por su trabajo en “The Crown”.

Las películas

Liderando las categorías de las película con tres cada una figuran “Ma Rainey” (agregando una para la actriz principal Viola Davis) y “Minari”, que obtuvo honores para el actor principal Steven Yeun (los fanáticos de “Walking Dead” pueden celebrar lo que aparentemente es la primera actuación importante nom para ir a uno de los alumnos del programa después de dejarlo) y la actriz de reparto Youn Yuh-Jung.

“Trial of the Chicago 7" y “Da 5 Bloods” también obtuvieron tres, incluidos los honores de conjuntos de acrobacias. Curiosamente, ni “Tenet” ni “Birds of Prey” entraron en la categoría de acrobacias.

En televisión

En televisión, “The Crown” y “Schitt’s Creek” consiguieron cinco nominaciones, mientras que “Ozark” recibió cuatro.

Los tres guiños de “Dead to Me” incluyen a las dos actrices principales (Christina Applegate y Linda Cardellini). Los cinco nominados a actriz en un drama provienen de “Ozark” o “The Crown”.

Programas nuevos

Entre los programas más nuevos, “Ted Lasso” obtuvo postulaciones para el conjunto de comedia y el protagonista Jason Sudeikis y “Bridgerton” llevó su reciente popularidad a dos, para el conjunto de drama y el protagonista Regé-Jean Page (empieza a desmayarse ahora).

“The Queen’s Gambit” anotó para la protagonista Anya Taylor-Joy y Bill Camp, aunque el memorable trabajo de Marielle Heller como madre adoptiva de la protagonista no logró el éxito.

La consideran

SAG, sin embargo, no repitió la omisión de Michaela Coel de los Globos de Oro por “I May Destroy You” o el desaire de los Emmy a Bob Odenkirk por “Better Call Saul” (que también obtuvo una postulación en conjunto).

Cuándo y dónde ver

La ceremonia 27 de los premios SAG se programó para transmitirse el domingo 4 de abril en TNT y TBS, con una repetición que seguirá inmediatamente en TNT.

El espectáculo se reinventará como un especial de una hora; no se ha anunciado ningún anfitrión.

Y los nominados al 27 ° Premio SAG son:

Actuación del elenco en una película

“Da 5 Bloods”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Minari”

“One Night in Miami”

“The Trial of the Chicago 7”

Actor principal

Riz Ahmed, “Sound of Metal”

Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Anthony Hopkins, “The Father”

Gary Oldman, “Mank”

Steven Yeun, “Minari”

Actriz principal

Amy Adams, “Hillbilly Elegy”

Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”

Frances McDormand, “Nomadland”

Carey Mulligan, “Promising Young Woman”

Actor secundario

Chadwick Boseman, “Da 5 Bloods”

Sacha Baron Cohen, “The Trial of the Chicago 7"

Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

Jared Leto, “The Little Things”

Leslie Odom Jr., “One Night in Miami”

Actriz secundaria

Maria Bakalova, “Borat Subsequent Moviefilm”

Glenn Close, “Hillbilly Elegy”

Olivia Colman, “The Father”

Amanda Seyfried, “Mank”

Marisa Tomei, “The King of Staten Island”

Yuh-Jung Youn, “Minari”

Helena Zengel, “News of the World”

Actuación de elenco en series de drama

“Better Call Saul”

“Bridgerton”

“The Crown”

“Lovecraft Country”

“Ozark”

Actor en series de drama

Jason Bateman, “Ozark”

Sterling K. Brown, “This Is Us”

Josh O’Connor, “The Crown”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Regé-Jean Page, “Bridgerton”

Actriz en serie de drama

Gillian Anderson, “The Crown”

Olivia Colman, “The Crown”

Emma Corrin, “The Crown”

Julia Garner, “Ozark”

Laura Linney, “Ozark”

Actuación del elenco en series de comedia

“Dead to Me”

“The Flight Attendant”

“The Great”

“Schitt’s Creek”

“Ted Lasso”

Actor en serie de comedia

Nicholas Hoult, “The Great”

Dan Levy, “Schitt’s Creek”

Eugene Levy, “Schitt’s Creek”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Ramy Youssef, “Ramy”

Actriz en serie de comedia actor

Christina Applegate, “Dead to Me”

Linda Cardellini, “Dead to Me”

Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”

Annie Murphy, “Schitt’s Creek”

Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

Actor en peliculas en televisión o miniseries

Bill Camp, “The Queen’s Gambit”

Daveed Diggs, “Hamilton”

Hugh Grant, “The Undoing”

Ethan Hawke, “The Good Lord Bird”

Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”

Actriz en película para televisión o miniseries

Cate Blanchett, “Mrs. America”

Michaela Coel, “I May Destroy You”

Nicole Kidman, “The Undoing”

Anya Taylor-Joy, “The Queen’s Gambit”

Kerry Washington, “Little Fires Everywhere”

Excelente actuación de conjunto de especialistas en una película

“Da 5 Bloods”

“Mulan”

“News of the World”

“The Trial of the Chicago 7"

Excelente actuación de conjunto de especialistas en serie de comedia o drama c

“The Boys”

“Cobra Kai”

“Lovecraft Country”

“The Mandalorian”

“Westworld”

Con información de Los Angeles Times