Globos de Oro 2022: Ganadores de una atípica premiación

Este pasado 9 de enero se anunciaron los ganadores de los Globos de Oro 2022 pese a que no hubo ceremonia.

EE.UU.— Para sorpresa de los amantes del cine y la televisión, los Globos de Oro 2022 se llevaron al cabo este pasado domingo 9 de enero, pero a diferencia de años pasado, la premiación no fue trasmitida, incluso hasta para las celebridades nominadas pasó un tanto desapercibida.

Sin embargo, en la atípica ceremonia fueron galardonados varios actores y actrices de gran renombre tales como Andrew Garfield, Will Smith, Nicole Kidman, Kate Winslet o O Yeong-su por su actuación en la popular serie de Netflix "El Juego del Calamar".

"El poder del perro" y "West Side Story" como mejores películas del año (El País)

Te puede interesar: Globos de Oro: lista completa de nominados

Lista de ganadores de los Globos de Oro 2022

En medio de una polémica y un boicot de quienes acusan a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su siglas en inglés) de conductas racistas, sexismo y falta de diversidad; y la amenazadora presencia de la variante Ómicron en Estados Unidos, se llevó al cabo la 79 edición de los Globos de Oro 2022.

Y aunque la cadena NBC se rehusó a transmitir la ceremonia de premiación por televisión, clasificando como "privado" el evento, se dio a conocer la lista de actores ganadores de la edición celebrada a puerta cerrada.

CINE:

—Mejor película de drama: "The Power of the Dog".

—Mejor película musical o de comedia: "West Side Story".

—Mejor director: Jane Campion - "The Power of the Dog".

—Mejor actriz, drama: Nicole Kidman - "Being the Ricardos".

—Mejor actor, drama: Will Smith- "King Richard".

—Mejor actriz, musical o comedia: Rachel Zegler - "West Side Story".

—Mejor actor, musical o comedia: Andrew Garfield - "Tick, Tick…Boom!"

—Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose - "West Side Story".

—Mejor actor de reparto: Kodi Smit-McPhee - "The Power of the Dog".

—Mejor película en lengua extranjera: "Drive My Car" (Japón).

—Mejor cinta animada: "Encanto".

—Mejor guion: Kenneth Branagh - "Belfast".

—Mejor música original: Hans Zimmer - "Dune".

—Mejor canción original: "No Time to Die" - Billie Eilish, Finneas O’Connell - "No Time to Die".

TELEVISIÓN:

—Mejor serie de drama: "Succession".

—Mejor serie de comedia o musical: "Hacks".

—Mejor serie limitada o película hecha para TV: "The Underground Railroad".

—Mejor actriz, serie de drama: Michaela Jaé Rodriguez - "Pose".

—Mejor actor, serie de drama: Jeremy Strong - "Succession".

—Mejor actriz, serie de comedia o musical: Jean Smart - "Hacks".

—Mejor actor, serie de comedia o musical: Jason Sudeikis - "Ted Lasso".

—Mejor actriz, serie limitada o película hecha para TV: Kate Winslet - "Mare of Easttown".

—Mejor actor, serie limitada o película hecha para TV: Michael Keaton - "Dopesick".

—Mejor actriz de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: Sarah Snook - "Succession".

—Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV: O Yeong-su - "Squid Game".

Te puede interesar: Los Globos de Oro, entre el boicot y la renovación: ¿dónde ver los ganadores?