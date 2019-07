Litzy discute con las fans de Sebastián Rulli, no lo ve guapo

Fans de Sebastián Rulli se enojaron contra Litzy porque la cantante opina que su amigo el actor Rodrigo Guirao es más guapo y talentoso.

Rodrigo Guiaro, muy amigo de Litzy, interpreta a Héctor en la nueva versión de la novela “Rubí”, personaje que encarnó Sebastián Rulli en 2004.

Ambos son argentinos, Guiaro compartió una imagen junto a Rulli en la que le agradece los consejos para interpretar a Héctor. Junto con José Ron y Camila Sodi forman el triángulo amoroso de “Rubí”.

Litzy envió felicitaciones a Rodrigo Guiaro por este nuevo reto en su carrera y escribió que es mil veces más guapo que Rulli. Comenzaron los comentarios contra la artista, quien no pudo contener su enojo y contestó que no era su intención ofender a nadie y que era su punto de vista.

“No pretendo ofender, tu comentario me decepcionó, no es inteligente, está mal que digas algo así, el éxito no se logra por ser más bello, si no la calidad actoral”, escribió una fan a Litzy.

“Gracias al cielo Rodrigo es, además de guapo, un magnífico actor y se ve que cada día le gusta aprender más al escuchar a Sebastián y sus consejos”.

La actriz y cantante no quiso caer más en polémica y eliminó los comentarios que escribió sobre el actor.