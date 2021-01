Litzy y su lucha contra una enfermedad incapacitante

Muy pocos saben la pesadilla que le tocó vivir a Litzy durante los últimos conciertos de la gira 90's Pop Tour que incluía a otras estrellas como Aleks Syntek y Erik Rubin.

En los últimos días de noviembre llenaron dos veces consecutivas la Arena Ciudad de México antes de cerrar con broche de oro en Monterrey.

Durante las presentaciones Litzy soportó dolores de espalda que le provoca una enfermedad que padece desde que tiene memoria.

" Me tenían que inyectar Neurobion antes de salir al escenario para aguantar un show de cuatro horas, con muchos bailes y coreografías. Si te soy honesta, fue una locura y no sé cómo lo hice", confesó la intérprete.

A sus 37 años, la artista lleva dos décadas padeciendo de fibromialgia: un trastorno crónico que causa fatiga y fuertes dolores musculares.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se estima que un 2% de la población adulta de Estados Unidos vive con esta dolencia que afecta más a las mujeres que a los hombres.

También te interesa: Litzy posa con poca ropa y Erik Rubín la halaga; Andrea: ¿lo vi y?

En su caso, Litzy tenía 15 años cuando comenzó a sentir los primeros síntomas y los médicos le diagnosticaron una arritmia que lograron controlar tras dos años de tratamiento.

"Pero a los 19 años empecé a sentir unas palpitaciones raras, me llevaron al médico y me dejaron en observación 15 días porque me dio una crisis de fibromialgia terrible", apuntó Litzy.