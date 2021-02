Livia Brito anuncia su regreso a las telenovelas (Vídeos)

MÉRIDA.- Un popular dicho reza: "Después de la tormenta viene la calma".

Y con Livia Brito parece que le viene como anillo al dedo, después de las múltiples tempestades que levantó el año pasado, de pandemia verdadera para la actriz cubana.

Como informó Grupo Megamedia en sus diversas plataformas, Livia estuvo en el ojo de un huracán que la llevó a perder contratos de trabajos en televisión, cine y en publicidad, debido a la denuncia de agresión y robo que denunció un reportero gráfico de Cancún.

A pesar de los intentos de automotivarse luego de los escándalos que desató a raíz de ese y otros sucesos desafortunados que impactaron su ascendente trayectoria, Livia pareció recapacitar, e incluso le ofreció disculpas al fotógrafo que ella y su pareja atacaron.

Livia, según un comunicado de la Agencia México, se mostró muy feliz y emocionada de su regreso a la pantalla chica, meses después de que su participación fuera descartada para protagonizar la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

Sin revelar el nombre del proyecto con el que volverá a los melodramas, la cubana reveló que está tomando todas las medidas pertinentes para regresar a los foros de televisión.

Livia consideró que el tiempo ha sido mejor aliado para olvidarse del escándalo en el que estuvo inmiscuida hace algunos meses, cuando fue acusada de agredir a un paparazzi mientras estaba de vacaciones con su novio en la playa.

“Soy una persona positiva que siempre está pensando en salir adelante y no me fijo en la vida o lo que hacen los demás, yo creo que eso hace que seamos exitosos, porque qué necesidad también yo de ver lo que hacen los demás, si no veo lo que hago yo”, comentó.