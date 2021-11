La actriz cubana admitió haber tenido una relación con el conductor pese a tener pareja.

CIUDAD DE MÉXICO.— Livia Brito volvió a generar polémica, pero ahora no por algún encontronazo con un reportero. Lo que colocó a la cubana en los titulares fue una fuerte confesión que hizo en el programa "De Noche Todo Pasa" con Yordi Rosado.

La actriz protagonista de la telenovela "La Desalmada" dejó a todos con la "boca abierta" luego de admitir sin mayor problema que tuvo una relación cuando ambos tenían pareja. Asimismo Livia aseguró que Yordi es uno de los amores que tuvo y que la "rechazo".

Livia confiesa haber sido amante de Yordi Rosada

Fue en el programa "De Noche Todo Pasa" que Livia Brito dejó en shock a todos luego de responderle a Yordi Rosado una pregunta sobre amores del pasado y amores que no pudieron ser. La cubana sin darle muchas vueltas al asunto confesó que el también locutor de Exa FM fue una de sus "amores" y admitió haber sido amante de éste.

"Déjenme decirles que uno de los amores que siempre he querido, pero que nunca me ha hecho caso en la vida y que sufrí y lloré cuando me dijo que no, es Yordi, de verdad amor", inició explicando la actriz dejando al resto de los invitados atónitos.

Tras la confesión de Livia, Rosado admitió que ambos habían tenido "una historia" que no estaba bien contar por respeto a la actriz. Sin embargo ella dijo que no tenía problemas y que podía contarlo, pues ya es algo pasado:

Fue entonces cuando Yordi comentó sobre la relación que tuvieron: "Nos gustabamos mucho, pero ambos teníamos pareja", pero Livia Brito fue quien destacó que fue su amante pese a que ambos tenían pareja.

"Sí tuvimos una relación y todo. O sea, yo era su amante", puntualizó la actriz, quien dejando impactados a todos.

Debido a esta confesión, la conversación se tornó algo tensa y Yordi Rosado se puso muy nervioso por lo que trató de llevar la conversación hacia otra dirección. Sin embargo, Livia Brito continuó y evidenció que todo esto pasó cuando en unos premios TVyNovelas.

