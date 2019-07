Livia Brito le descubre a su novio mensajes con hombres

Livia Brito y Said terminarón su relación hace un mes porque la actriz le encontró al cantante urbano mensajes sexuales con otros hombres.

Aunque Said le había confesado a la actriz que en el paso tuvo relaciones con otros hombres, Livia Brito pensó que al estar con ella cambiarán las cosas.

La actriz se encuentra muy triste, asegura la revista TvNotas que difunde hoy la información, porque tenía puesta su esperanza en Said, quería ser mamá e incluso fue ella quien le pidió matrimonio.

Livia y Said ya no viven juntos, ella borró de las redes sociales todas las fotos que compartió estando juntos, el, cerró sus cuentas.

No le ocultó nada

Said es un cantante de música urbana, y no quiere que su imagen se vea afectada, ya que mucha gente aún no sabe de sus preferencias sexuales.

De acuerdo con la fuente consultada por la revista, no hay posibilidad de una reconciliación porque Livia Brito está muy desilusionada.

El cantante se entregó por completo a la relación con Livia. “Él era muy discreto, pero un día que se descuidó, Livia le cachó varios mensajes sexuales con diferentes hombres”, publica la revista.

El informante de la revista asegura que Livia era como una gran pantalla, como ya no están juntos tiene miedo de que se sepa la verdad y de que por eso se termine su carrera.