Livia Brito luego de sufrir depresión, ahora será "La desalmada" (Galería)

La actriz Livia Brito, pronto comenzará a grabar su nueva telenovela "La desalmada", una producción de José Alberto Castro.

La artista compartió en entrevista para el programa “Despierta América” que durante 2020 estuvo deprimida varios meses, pero por fortuna pudo salir de ese cuadro depresivo.

Cambios a su vida

La cubana quien lleva años viviendo en México en donde creció su carrera artística; citó que hizo varios cambios en su vida para combatir la depresión que sufrió y en parte le dejó el hecho de saber de la existencia de la pandemia por Covid-19.

Te puede interesar: "Tú destruiste mi carrera", acusa Livia Brito a fotógrafo de Quintana Roo

Mucho ejercicio

“Sí hubo un tiempo en que me deprimí, por no poder salir, por no poder hacer las cosas que estoy habituada, yo soy una mujer que siempre está como en mucho movimiento, y el ejercicio me ayudó a esto, como a salir de esta depresión, de no tener nada qué hacer”, reveló Livia.

Agresión a paparazzi

Pero también le afectó el involucrarse en el problema con el paparazzi en la playa, quien tomó varias imágenes suyas, y con quien hubo una situación de violencia; pero después también pudo arreglar esa situación y poco a poco salir adelante.

LIVIA BRITO REGRESA A LAS TELENOVELAS TRAS LA DEMANDA DE FOTÓGRAFO https://t.co/SHvKjvrYzV pic.twitter.com/z7vEqI1fwq — Acceso Total Magazine (@MagazineAcceso) February 17, 2021

Todo tiene solución

“Todo tiene solución en la vida, menos la muerte, todo sale adelante, todo es un fluir y aprender de las cosas buenas y de las cosas malas, que generalmente las malas son las que nos enseñan más, y seguir, siempre seguir con una sonrisa y dándole con fe en Dios o en lo que tengas fe, y seguir, nunca parar”, afirmó Livia.

Con información de redes sociales y Vox Populi Noticias