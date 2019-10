¿Lizbeth Rodríguez anuncia su próxima boda? (Vídeo)

Lizbeth Rodríguez, mejor conocida como “La Chica Badabun” sorprendió este jueves a sus seguidores con un nuevo vídeo en su canal de YouTube titulado “Probando mi vestido de novia“.

¡Ay amigos! Estoy muy emocionada , ya tenía muchísimo tiempo queriendo grabar este vídeo y probarme diferentes vestidos de novia por una razón muy especial qu e todavía no sé cómo compartirles . ¡Sé que la espera no los decepcionará!

En el “clip” la conductora de “Exponiendo Infieles” se prueba varios vestidos de novia en diferentes locales. En uno de ellos incluso es sorprendida con la visita “inesperada” del pequeño Eros, su hijo, al que le pregunta si le dejaría casarse, aunque el pequeño decide “escapar” e ignorarla.

Tras su ruptura, Lizbeth confesó a sus seguidores estar saliendo con alguien y desmintió los rumores de que ese “hombre misterioso” sería el CEO de Badabun.

“Muy pronto les voy a decir para qué es este vídeo, la verdad es que aún no encuentro las palabras de cómo compartirlo con ustedes…mientras tanto no quiero falsas especulaciones no les voy a decir si sí o si no ‘algo’ solamente quería que formaran parte de este proceso por que saben que cada cosa importante en mi vida me gusta compartirla con ustedes…”