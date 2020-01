Lizbeth Rodríguez, la chica Badabun, acusa a su padre de abuso físico

Lizbeth Rodríguez, la chica Badabun, hizo fuertes declaraciones contra su padre, a quien acusa de abuso físico cuando fue pequeña y no se podía defender.

Si Lizbeth Rodríguez decidió hablar hasta ahora de esos "terribles momentos" que pasó en su niñez es para evitar ese tipo de abusos, que en ella crearon miedo, frustración y desconfianza.

La youtuber quiere alertar a los adolescentes sobre la violencia sexual que hay en muchos hogares y los invitó a no quedarse callados y denunciar aun cuando se trate de sus propios padres.

En su caso, todo empezó desde los cincos años, contó en un vídeo, cuando ella dormía sentía que alguien comenzaba a tocarla, y pensaba que se trataba de un ladrón o malhechor; un día se atrevió a abrir y los ojos y confirmó que era su papá.

Fueron incontables las veces...

“En ocasiones yo llegaba a decir que no lo hiciera y él me decía que si yo le decía a mi mamá a él lo iban a meter a la cárcel y pues que obviamente yo no quería eso y bueno, realmente amigos fueron incontables las veces que ese tipo de situaciones pasaban”, recordó.

Aunque la conductora de "Exponiendo infieles" le contó todo a su mamá y su papá fue confrontado, no le creyeron, causando gran decepción en la joven y pérdida de confianza.

Lizbeth Rodríguez aseguró que abrió su corazón con el único fin de ayuda a los adolescente que se encuentren en una situación similar.

