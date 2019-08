Lizbeth Rodríguez, la “Chica Badabun” confiesa que tiene un hijo

Lizbeth Rodríguez tenía miedo de presentar a su hijo ante las cámaras.- Foto: Instagram La Chica Badabun presentó a su hijo de dos años.- Foto: Instagram ❮ ❯

La youtuber Lizbeth Rodríguez conocida como la “Chica Badabun” por sus cápsulas de “Exponiendo infieles”, compartió un vídeo en una faceta completamente diferente al mostrarse por primera vez como mamá.

Lizbeth decidió romper el silencio y presentar a su hijo Eros, de dos años de edad. Explicó que decidió mantenerlo “oculto” de los reflectores debido al miedo que sentía tras sufrir un ataque en una plaza comercial, en la que lanzaron un objeto a la frente de su hijo causándole una herida abierta.

“Quiero decirles que soy mamá, tengo un hermosísimo hijo que cumple años en diciembre y lo mantuve oculto porque cuando uno se convierte en mamá no hay cosa más importante que la seguridad y el bienestar de sus hijos”, dijo la youtuber.

En el vídeo, Lizbeth Rodríguez aparece rodeada de juguetes y peluches pues se encuentra en el cuarto de su hijo Eros, quien tiene una breve participación.

La youtuber compartió su experiencia como madre y relató que intentaba proteger a su hijo de la “gente mala”

“Las personas que he conocido en persona, que me las he encontrado un domingo en la calle, lo saben porque no es algo que yo oculte o que haya mentido o algo que yo diga que no; sin embargo, una cosa es compartir con las personas cercanas, pero hacer un video tal cual y exponerlo al mundo me daba mucho miedo”, enfatizó.

Lizbeth Rodríguez explicó que ahora que ha revelado la identidad de su hijo, su contenido seguramente va a cambiar pues piensa mostrarse más como madre.

“Hay momentos super bonitos que a mi me encantaría compartir con ustedes y es algo que ya está haciéndose más grande que yo… Ya me he percatado que a mi hijo le encantan las cámaras”, platicó.

El video con duración de 20 minutos que se estrenó hace 18 horas, ya supera los 2.7 millones de reproducciones.

