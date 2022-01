La exchica Badabun fue captada divirtiéndose en compañía de un hombre mayor en Playa del Carmen.

QUINTANA ROO.— Lizbeth Rodríguez, a quien algunos recuerdan como "La chica Badabun" fue captada disfrutando de unas lujosas vacaciones en Playa del Carmen.

Aunque la también influencer visitado algunos lugares muy costosos del paradisíaco destino turístico, lo que realmente llamó la atención fue el hombre quien la acompañaba, pues esta persona lucía mayor que ella. Debido a la notable diferencia de edades, internautas señalaron que Lizbeth ya tiene un Sugar Daddy.

Lizbeth Rodríguez de vacaciones con su ¿Sugar Daddy?

La exchica Badabun volvió a dar de qué hablar luego de que en internet se difundiera un vídeo en el que se le ve en compañía de un hombre mucho mayor que ella.

En la grabación que ha captado la atención de cibernautas se muestra a la también youtuber bailando muy desinhibida con un hombre canoso, quien trata de seguirle el ritmo a Lizbeth Rodríguez, pero resulta un tanto complicado porque ella se apodera de la pista de baile al escuchar al grupo del restaurante tocar "Talento de Televisión" del cantante Willie Colón.

Lizbeth Rodríguez fue expuesta

Aunque el vídeo en el que se le ve bailando con su supuesto Sugar Daddy ha provocado que le lluevan las críticas, hasta el momento Lizbeth no se ha pronunciado al respecto sobre este rumor, sin embargo, recientemente, la influencer escribió en Twitter: "Me importan muchas cosas, pero tu opinión no está en esa lista".

Recordemos que la youtuber alcanzó a la fama al trabajar con la famosa productora de internet Badabun, que la colocó como conductora de 'Exponiendo Infieles', programa con el que Lizbeth Rodríguez salía a la calle y le pagaba a los transeúntes para que la dejaran revisar sus celulares y así poder descubrir si eran o no infieles, éste causó mucha polémica en su momento.