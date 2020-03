La actriz Leticia Calderón confesó que le tiene mucho temor a los gatos y que incluso los ha atropellado con tal de no verlos.

“Le tengo terror a los gatos, está por allá y aquí se está grabando la novela, así yo no puedo, se fue, pero sigue por aquí, les tengo pánico, pero no sé por qué es", le dijo a la prensa en el set de la novela "Imperio de Mentiras".

La actriz explicó que ya ha ido al psicólogo para superar su terror a los gatos y no le funciona.

"Mis hijos saben que si vamos pasando periférico y veo un gato no me importa que lo atropelle, se tienen que agarrar de algún lado, la mano, pero yo corro y paso encima de él“.

Su temor la llevó a ser tendencia en redes sociales, donde la llaman #Ladymatagatos. Además, usuarios de Twitter pidieron llenar su perfil con imágenes de gatos tras sus declaraciones.

Leticia Calderón es TT no por mala actriz, si no porque odia los gatos.

Uno puede no gustarle los gatos pero nunca debe de incitar la violencia a los animales. pic.twitter.com/jTelppEdY6 — Lucas jos (@FabianticoLL) March 3, 2020

Mientras hacía sus declaraciones, los reporteros reaccionaron con risas y Leticia Calderón no lo tomó de buena manera, pues siente que no la comprenden.

“La gente no entiende qué es el miedo, me dan ganas de preguntarle a las personas a qué le tienes fobia y traerles una araña, una víbora o aventarlos de un paracaídas para que me entiendan. No puedo ir a una casa de una amiga que tenga gatos“, aseguró.

Leticia Calderón pidió a la producción que atraparan al gato para que ella pudiera permanecer en lugar, pero después de moverse del sitio donde era entrevistada, el animalito volvió aparecer.

“¡Ay pin$%# gato! Ahí lo vi pasar, por favor agárrenlo, qué horror, si estuviera Luciano (su hijo), me hubiera cuidado, lo ahuyenta, un día de estos voy a traer a mi perro, es un rottweiler“, comentó. Leticia Calderón decidió salirse del set y continuar con las declaraciones en las calles aledañas.

La actriz forma parte del elenco de la producción a cargo de Giselle González, que hoy inició las grabaciones.

