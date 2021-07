Llanto sin control: así reaccionó YosStop al saber que seguiría en prisión

Yoseline “N”, conocida como YosStop, no pudo parar de llorar cuando se dictó la vinculación a proceso por el delito de pornografía infantil, que la mantendrá en el penal de Santa Martha Acatitla en Ciudad de México.

De acuerdo con Cultura Colectiva, el abogado Eduardo de Sales reportó el minuto a minuto de la audiencia de la youtuber por el caso de Ainara Suárez, víctima de un abuso cuando tenía 16 años y que fue comentado por Yoseline en su canal de YouTube.

“Me comentan que #Yosstop NO para de llorar, está devastada. Nada que ver con la mujer fuerte que conocemos. Al final malas desiciones la han puesto ahí, en mi opinión aún se puede salvar por medios alternos de impartición de justicia aunque quede en la calle o con otro abogado”, señala el abogado de derechos humanos, quien más tarde aclaró que no estuvo presente en la audiencia, pero una persona cercana sí.