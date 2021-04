Llanto y sufrimiento, Paty Chapoy le cree a Enrique Guzmán

Esta 8 de abril, el cantante habló en exclusiva con "Ventaneando" sobre los señalamientos de acoso sexual que Frida Sofía hizo en su contra. La líder del programa mostró apoyo a Guzmán.

MÉXICO.— Enrique Guzmán concedió una entrevista al programa "Ventaneando" para desmentir la acusación que Frida Sofía hizo en su contra. En el show, el cantante aseguró no haber tocado a su nieta como ella aseguró en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Asimismo, el intérprete de "Payasito" aprovechó las cámaras del programa de espectáculos para explicar por qué Frida Sofía lo acusó de abuso sexual.

En la transmisión de esta tarde, Enrique Guzmán rompió el silencio y sentado junto a Pati Chapoy afirmó que él no tocó a Frida, además de reiterar que Frida Sofía necesita ayuda. Sin embargo, sus palabras estuvieron acompañadas de un semblante triste, desolado. Con lágrimas en el rostro negando los señalamientos de acoso sexual en contra de su nieta.

"No la he querido lastimar nunca [...] Necesita mucha ayuda. En mi vida le he tocado un pelo. No la he tocado nunca en mi vida", aseguró con los ojos llenos de lágrimas a Pati