Llega “Todo lo invisible” a los cines de México

Una película que conmueve y emociona, en la que se conjuga el drama y la comedia, y lleva a una reflexión sobre uno mismo y la experiencia de vida que se tiene, es parte del mensaje de “Todo lo invisible”, una película que llegará a los cines mañana.

Así lo comparte Ari Brickman, protagonista del filme, del cual también hizo el guión junto con Mariana Chenillo, quien también dirige la cinta.

“Todo lo invisible” se terminó de rodar antes de la pandemia y estaban en el proceso de posproducción cuando la contingencia se impuso, por lo que la parte final del trabajo se realizó a distancia. El estreno estaba planeado para el año pasado, pero ante las circunstancias fue aplazado. Es un proyecto muy personal en la carrera de Ari Brickman, además de de actuar y escribir el guión, hizo la música de la película e incluso una canción que lleva por nombre “Mirar la Luna”, que a partir de mañana estará disponible en plataformas como Spotify.

El elenco es uno de los atractivos del filme, ya que cuenta con las actuaciones de Bárbara Mori, José María de Tavira y Daniela Schimdt, entre otros.

“Todo lo invisible” aborda la historia de Jonás, un dentista que está casado, con hijos y una vida normal, pero un accidente lo deja ciego y deberá empezar a reconstruir su existencia, al igual que la gente que lo rodea.

El actor compara la trama con lo que está viviendo la humanidad por la pandemia, pues “nos ha empujado a tener que decidir sobre nuestra existencia y cómo la queremos asumir, de aceptar que todo cambió.

En el caso de Jonás, a pesar de su negación y que le cuesta trabajo salir de ese lugar complicado, logra avanzar y reconstruir su existencia, con decisiones que la vida misma nos lleva a tomar, aunque no convenza a mucha gente.

“A pesar de eso, hay una luz para los que queremos seguir y nos gusta la vida a pesar de todo”, comentó.

Insiste en que es una coincidencia interesante lo que sucede en la trama con lo que el mundo está viviendo, después de la experiencia tan fuerte de 2020, pues todos deben encontrar la manera de ser flexibles ante lo inevitable.

Siente que eso que la gente ha vivido puede ser que genere más empatía hacia el personaje y la historia, en la que hay momentos oscuros, de drama, pero que también encuentra humor en esas situaciones, un humor negro a veces, que hace reír y “al final, les puede arrancar una lágrima”.

Ari, sabe que la situación es complicada porque la pandemia aún no acaba, los cines tienen un aforo limitado y hay personas que aún no se animan a salir, pero espera que el público responda bien a esta propuesta y elija ver cine mexicano, no sólo por apoyar la cinematografía del país, sino porque asegura que “Todo lo invisible” conmueve, emociona y ofrece esa posibilidad a los espectadores de encontrarse con el drama y la comedia, y vivir una experiencia emocional que “ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos”.

Esta es la primera vez que Ari Brickman trabaja como guionista en una historia, algo que intentó varias veces y no concretó, hasta que ahora lo hace de la mano de Mariana Chenillo con gran experiencia en el ramo.

Adelanta que hay otra historia que están trabajando juntos y que esperan poder concluir y llevar a la pantalla grande.— Iris Margarita Ceballos Alvarado

De un vistazo

Rumbo al estreno

Ari Brickman comparte que Bárbari Mori y el resto del elenco están muy emocionados por el estreno en los cines de “Todo lo invisible”, y esperan que la gente que acuda a las salas pase un rato divertido y de reflexión. Brickman nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Tambien ha lanzado varios discos.