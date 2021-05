El periodista explicó por qué se molestó con Bárbara de Regil; aseguró que durante una cita de trabajo llegó drogada.

MÉXICO.— Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que no tiene relación con Bárbara de Regil desde un encuentro desagradable que tuvo con la actriz. El periodista reveló que desde aquella ocasión no se hablan, pero tampoco le importa porque se quedó con una muy mala impresión de la intérprete de "Rosario Tijeras".

También podría interesarte: Bárbara de Regil le da tremendo cabezazo a su mamá (vídeo)

Bárbara consumía drogas

Gustavo Adolfo Infante reveló en el programa matutino “Sale El Sol” que Bárbara de Regil llegó drogada a una cita de trabajo que él coordinaba.

De acuerdo con Infante, en aquella ocasión, la actriz acudió a una sesión de fotos bajos los efectos de una droga; pero debido a su estado inconveniente no se pudo realizar.

“A mí no [me habla] porque yo desde que un día llegó drogada a una sesión de fotos mía, o sea, llegó drogada a una sesión de fotos […] Yo dirigía la revista TV, del proyecto Excélsior, entonces invitamos a Bárbara de Regil a hacer una sesión de fotos y llegó hasta el copete, drogada y demás”, detalló el también conductor.

Gustavo Adolfo no entró en más detalles, pero aseguró que desde aquella ocasión no se hablan.

“La sesión de fotos se canceló y yo me enojé mucho con ella y desde entonces no nos hablamos. Ahora que la señora es Lady Cabezazos, la critiqué un poco, pero a mí no me habla, mejor así. Cada chango a su mecate”, agregó Infante.

Esta plática surgió luego de que Gustavo Adolfo, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado comentaran la polémica que se desató tras viralizarse un vídeo en el que se muestra a la actriz golpeando a su mamá con su cabeza.

¡Causa polémica! Bárbara de Regil da tremendo cabezazo a su madre y le dijo que ella "le dio primero". #PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/72cdZdq0ba — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 3, 2021

También podría interesarte: Infante señala que Pati Chapoy y Mara Patricia Castañeda "apoyan a pederastas"