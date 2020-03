Lluvia de cancelaciones

La industria de la música, afectada por el coronavirus

Los promotores de giras musicales más importantes del mundo: Live Nation, AEG, Creative Artists Agency (CAA), William Morris Endeavor (WME), Paradigm y United Talent Agency (UTA) anunciaron la suspensión de todos sus eventos a partir de hoy como medida de precaución por el avance del coronavirus.

La decisión se tomó “para mantener a los artistas y al público seguros”, dijeron.

“Las principales fuerzas del mundo en lo que se refiere al entretenimiento en vivo nos hemos juntado para formar un grupo de trabajo global para desarrollar un protocolo estratégico que asegure esfuerzos de precaución en el mejor interés del personal, los fans, los artistas y la comunidad global”, añadieron.

Este anuncio afecta a conciertos de artistas como Billie Eilish, Maluma, Santana, Jason Aldean, Zac Brown, Cher, Kiss, Fonseca y Andrés Cepeda, Post Malone y Lynyrd Skynyrd, entre otros.

Asimismo, Soda Stereo anunció ayer la postergación de los próximos conciertos de su gira “Gracias totales”.

“Ante esta situación de fuerza mayor queremos cuidar a nuestro público, artistas y equipo de trabajo, y cumplir con las medidas que están tomando los gobiernos de la región”.

Entre las actuaciones suspendidas de la banda están las del 18 de marzo en Asunción, el 21 y 22 en Buenos Aires; 18 de marzo en La Romana, República Dominicana; 2 de abril en San José de Costa Rica y 4 de abril en Panamá. También se verían afectadas sus presentaciones de abril en Estados Unidos, en Nueva York, Miami, Houston y Los Ángeles. Al igual que su concierto de cierre programado para el 14 de mayo en Santiago de Chile.

La banda dijo ayer en su misiva que en las próximas semanas estarían informando las nuevas fechas de estos conciertos, y que las entradas ya adquiridas serán válidas para el día en que sea programado cada uno.

“Lamentamos profundamente esta penosa circunstancia y esperamos que se resuelva de manera favorable lo más rápidamente posible”, señaló.

El cantante puertorriqueño Chayanne anunció ayer que también tuvo que detener su gira “Desde el Alma”, la cual lo llevaría a varios países de América Latina, el Caribe y España.

Las presentaciones que se tuvieron que poner en alto y que éste tenía en calendario eran en Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, República Dominicana y España.

“Mi público sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situación que va más allá del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos, no solo quienes estamos viajando permanentemente, sino el público que asiste a conciertos“, sostuvo Chayanne en un comunicado de prensa.

“Por ahora todo es muy incierto y preferimos, de común acuerdo, esperar a ver cómo evoluciona esta situación“, agregó el comunicado de prensa.

Daddy Yankee, Luis Fonsi y Gilberto Santa Rosa son otros de los artistas puertorriqueños que han tenido que cancelar presentaciones fuera de Puerto Rico.

Según Raphy Pina, mánager de Daddy Yankee, el artista tiene programada próximamente una gira de presentaciones “de varios meses por Europa”, pero, al momento, “unas fechas de Italia se quedaron sin efecto por la situación”.

Fonsi dijo que varias presentaciones que tenía también en el Viejo Continente “se cancelaron, pero se movieron las fechas”.

No obstante, el artista sostuvo que esta “es una situación que hay que tomarla en serio, pero tampoco entrar en pánico”.

Al salsero Gilberto Santa Rosa, le cancelaron (al momento) una presentación que tenía en agenda la semana próxima en Panamá, según contó una miembro de su equipo de trabajo.

Por otra parte, e l cantante colombiano Sebastián Yatra confirmó que permanecerá en aislamiento preventivo y voluntario por 14 días para seguir las recomendaciones del gobierno de su país tras haber llegado esta semana de Madrid, y aclaró que se encuentra bien de salud.

“Acabamos de llegar a Bogotá y no estamos seguros sobre qué va a pasar. Nos toca un aislamiento preventivo del coronavirus a todas las personas que llegamos desde Europa“, dijo el artista mientras usaba un tapabocas en el aeropuerto El Dorado.

Tras instalarse en Medellín, Yatra publicó en sus redes sociales varios videos en los que informó a sus seguidores sobre su situación de salud y explicó que no está enfermo.— EFE y AP

Síguenos en Google Noticias