Lluvia de piropos en redes a "Albertano" por aparecer con poca ropa

Ariel Miramontes “Albertano”, se convirtió en la sensación de las redes sociales al exhibir su musculatura en la tina y en ropa interior.

Miramontes comparte en Instagram una imagen suya en la que aparece como pocas ocasiones y luce en un bóxer; además presume su musculatura en una toma que le hacen de cuerpo completo.

Con el pretexto de la falta de agua, “Albertano” se quitó la ropa y desde su bañera se quejó, por supuesto, lo hizo luciendo únicamente un bóxer y sentado desde la comodidad de su bañera.

“¡Rayos! No sale agua… bueno, sí se me advirtió en la locación que no me podía bañar ‘quesque’ porque nomas es escenografía, que no sé qué…”, escribió Ariel Miramontes, en la foto, citó Vox Populi Noticias.