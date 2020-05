Lo despiden por la crisis

Héctor Sandarti, sin rencor al salir de Telemundo

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El conductor Héctor Sandarti se siente solidario con las personas que, como él, se quedaron sin trabajo, disminuido sus ingresos o cerraron sus negocios por el Covid-19.

Sandarti fue despedido de manera sorpresiva la semana pasada del programa matutino de Telemundo “Un nuevo día” del que formó parte por dos años y lo llevó a vivir en Miami.

“Es muy fácil cuando uno tiene trabajo y está en una posición privilegiada emitir mensajes de ‘quédate en casa, aguanta, házlo por tu familia, todo va a estar bien’, ese tipo de mensajes que todos hacemos de corazón”, opina.

“Es fácil cuando estás bien, cuando estás en una posición privilegiada. ‘¿Qué sucede ahora?’ El discurso se vive distinto. Es el mismo, pero desde otro punto de vista ”, considera el conductor.

Sandarti, quien supo del despido apenas un día antes de decir adiós al foro, se dice agradecido con la cadena de televisión y asegura no tener ningún conflicto.

Comenta que ahora es más empático con la gente y empezará a dar mensajes de apoyo en un primer momento utilizando sus redes sociales como plataforma.

“Estoy pensando retomar el tema de las conferencias que dejé cuando me fui de México hace dos años y a las que les iba bien. La que tengo preparada es acerca del cambio y qué mejor momento para hablar de eso ahora que la vida me cambió como a todos en el mundo”.

“Voy a retomar eso al 100% porque sí me interesa compartir de primera mano y en carne propia lo que me está tocando vivir y la manera en la que lo he enfrentado para que esto me de buenos resultados y no quedarme hundido en el hoyo”, aseguró.

Al ser parte del gremio del espectáculo, el comunicador explica que es uno de los que la está pasando muy mal porque es imposible poder sobrevivir cuando se cierran los teatros y dejan de producirse contenidos.

Quienes viven de su cheque diario, dice, son quienes más lo están sufriendo.

“Esta pandemia no perdonó ni posición social, ni medio ni nada”.

Sandarti adelanta que en los próximos días podría anunciar su regreso como conductor en un nuevo proyecto (se reservó el nombre y empresa).

Muy precavido

Además cuenta que con su familia son precavidos de vivir conforme pueden y sin ahorcarse en deudas por lo que puede afrontar el desempleo tranquilo.