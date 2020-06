Lo que dije "racista" fue por un recuerdo de juventud: Bárbara de Regil

La actriz insistió en que el comentario racista se lo dijo asimismo y que no fue ofensivo

MÉXICO.— Bárbara de Regil rompió el silencio y por medio de sus redes sociales trató de aclarar el polémico comentario que hizo y que generó el enojo y crítica de varios internautas y seguidores de la actriz.

La protagonista de "Rosario Tijeras" armó un grupo de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para que sus seguidores le preguntaran lo que quisieran.

Así salió el tema sobre racismo del cual aseguró que el comentario que hizo se debió a un recuerdo que tuvo en su juventud:

"Yo nos soy racista, la gente que me conoce y que ha seguido mis redes desde siempre sabe el ser humano que soy. Yo hablé de mí en primera persona y después rematé con un '¡ay, qué horror!' porque me acordé que en mí adolescencia me metía a la cama de bronceado todos los días porque estaba de moda", externó Bárbara.

"Es exactamente como si mi mamá se ve al espejo y dice '¡ay, qué gorda, qué horror!', y mi tía María que está a su lado le dice: 'oye, cómo te atreves a ofenderme', y ellas contesta 'yo no te estaba ofendiéndote a ti, yo estaba hablando de mí'", explicó la actriz

La también influencer aseguró que no ofendió a nadie, pero que a ella si la ofendieron muchas personas en las redes sociales por lo que dijo: "Yo no ofendí a nadie, sin embargo a mi sí me han ofendido directamente, pero está bien.

"Cada día aprendo a cuidar mis palabras. Creo que es súper importante en distinguir entre el bien y el mal, entre cuando alguien los hace realmente por lastimar a alguien, real, directamente o cuando alguien lo hace por un mal comentario. Yo nunca quise ofender a nadie…", aseguró la joven fitness.

