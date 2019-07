Lo que hará Disney tras la muerte de Cameron Boyce

Según TMZ, Disney hará una donación en nombre de Cameron Boyce al Thirst Project, una organización sin fines de lucro que entrega agua potable a las comunidades necesitadas de todo el mundo.

Cameron Boyce. Dove Cameron lamenta su muerte. Cameron Boyce. Foto: Internet

Disney cancela premiere de “Descendientes 3”

A través de un comunicado, Disney expresó:

“Estamos orgullosos de ser parte del legado de Cameron Boyce al mostrar su talento en la pantalla, pero cancelamos el evento de estreno en la alfombra roja para “Descendientes 3”, programado para el 22 de julio y, en cambio, The Walt Disney Company hará una donación al Thirst Project, una organización filantrópica a la que Cameron estaba profundamente comprometido. Gracias por entender”.

The Thirst Project dijo que Boyce era “una luz increíble para muchos que siempre buscaba ayudar a los demás”, en una conmovedora publicación de Twitter.

La publicación de Twitter.

La familia de Boyce, la unión de la filantropía

Antes de morir, Boyce habló siempre de la pasión de su familia por ayudar a otros: “Estoy siguiendo los pasos de algunos hombres y mujeres realmente fuertes que me han mostrado lo que significa devolver algo; Es la mejor manera de satisfacerte”.

Películas y trayectoria de Cameron Boyce

Cameron protagonizó todas las películas de Descendientes, interpretando al hijo de Cruella De Vill, Carlos.

Comenzó su carrera a los 13 años, cuando apareció en el programa de Disney, Jessie, en 2011.

Boyce también actuó en “Jake And The Never Land Pirates” y en la serie de Disney XD, “Gamers Guide To Pretty Much Everything”.

Disney dedicará “Descendientes 3” a la memoria de Cameron.