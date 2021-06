Logra Cassandra Sánchez-Navarro una estabilidad

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Después de haber sido “Cindy La Regia” en cine, protagonista de el musical “Sugar” y Viridiana en la serie de Silvia Pinal, Cassandra Sánchez-Navarro pudo ser ella misma y todo gracias a la cuarentena.

“Agradezco mucho a la pandemia no sólo porque no me morí, sino porque me tocó ser Cassandra, encontrarme a mí, limpiar la casa y mejorar todo lo que tengo; ha sido una aventura”.

La baja de carga laboral le permitió estar más cerca de sus seres queridos pero también encontrar el amor en Alejandro, su pareja, con quien ha compartido algunos de sus momentos felices en Instagram.

“Sí, mi relación es algo que no me imaginaba hacer pública, pero cuando estás tan contenta y con las cosas tan en paz... la verdad es que por lo mismo de la pandemia tuve la oportunidad de conocerlo, de no estar todo el tiempo del tingo al tango, no había tenido tiempo de que alguien me conociera ni tiempo de conocer a alguien”, cuenta.

“Esto fue muy bonito para los dos por, nos encontramos en un momento donde podíamos conocernos”.

Actualmente, Televisa transmite la segunda temporada de “El Dragón”, algo que la llena de alegría, pues el personaje le ha dado la vuelta al mundo. La actriz ha recibido comentarios de extranjeros que vieron la serie en Netflix y la reconocen.