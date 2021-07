''Loki'' desvela su secreto mejor guardado en su último episodio

“Loki”, la serie de Marvel para Disney Plus protagonizada por Tom Hiddleston llegó a su fin este miércoles; causando euforia entre los fanáticos y generando una nueva ola de teorías alrededor de los futuros proyectos.

Pero la mayor revelación que dejó el último episodio está justamente después de los créditos finales:

"Lovi volverá en la temporada 2", con esta imagen Marvel confirma que Loki tendrá una próxima temporada. Foto vía Twitter

''Loki'' confirma su segunda temporada

Así es, a diferencia de “WandaVision” y “Falcon y el Soldado del invierno”, la serie basada en el comic de Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby; sí contará con una segunda temporada, por lo que los internautas –según las menciones en redes sociales- no saben si estar más agradecidos o ansiosos porque se confirmen los próximos proyectos.

No te revelaremos mucho del último episodio, pero para muchos éste confirmó la teoría de que “SpiderMan: No Way Home” podría finalmente cumplir con la expectativa del “multiverse/multiverso”, que tanto han pedido a Marvel.

De hecho, parece que los estudios fueron bastante cuidadosos para que el final de “Loki” causara finalmente esa euforia.

¿Cuándo se estrena ''Doctor Strange 2''?

La estrategia de la factoría Disney no solo llevó a “WandaVision” a encabezar las candidaturas del Emmy, sino que ahora muchos no pueden esperar al estreno de la próxima película de “Doctor Strange”, prevista para marzo de 2022, mientras que “No Way Home” llegará a los cines en diciembre próximo.

Así, el final de “Loki” trajo consigo también una pieza clave, que algunos señalan además como el posible villano a vencer en la Fase 4 de Marvel, tras despedir a “Los Vengadores” originales.