La 'cura del Covid' de Lorena Herrera desata las críticas

MÉXICO. - Lorena Herrera compartió su supuesta “cura” contra el nuevo coronavirus y le llovieron críticas en redes sociales.

La polémica inició luego de que la actriz y cantante aseguró en una entrevista con “Venga la Alegría” que varias personas se curaron del virus con dióxido de cloro.

Lorena Herrera también dijo que uno de sus amigos famosos se curó en día y medio gracias al dióxido de cloro.

“Es cuestión de que cada quien, resuenas con esto o no, pero no critiques no juzgues si no se han informado antes”, añadió al resaltar que desconoce por qué varios gobiernos prohibieron la sustancia.