Los alumnos de La Academia estarán lejos de su familia en Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta Navidad será diferente para todos los integrantes de La Academia, pues estarán lejos de su familia, sin la típica cena ni las celebraciones de estas fechas, porque están luchando por sus propios sueños.

En el estudio de Azteca, donde tienen su casa, los académicos colocaron el árbol de Navidad con unos detalles especiales: fotografías de sus seres queridos.

En entrevista, Héctor Martínez, director del proyecto, señaló que justo por ser esta fecha, estarán muy cerca de los alumnos. “Les vamos a dar el apoyo de siempre, somos su familia, no los vamos a dejar solos, estaremos con ellos apoyándolos”.

Él, por su lado, celebrará junto a su familia, pero lo cierto es que no es tan partidario de celebrar a los seres queridos sólo en estas fiestas. “Soy un ferviente creyente de que son 365 días de Navidad, quiero que sea diario, es injusto que sólo tengamos un día para celebrar (el amor y la familia)”, compartió.

Esta vez pasará las fiestas con su esposa e hijos, aunque también estará lejos de algunos familiares. Dice que lo tiene muy feliz el estar trabajando en este proyecto que le ha dado muchas emociones.

“Es la misma emoción que sentí en la primera generación, necesitamos dar un aliento de libertad, de amor y de lucha, de una lucha por superar todos los problemas”. De acuerdo a la empresa Produ, el nivel de audiencia que tuvo “La academia” el domingo pasado se mantuvo por debajo de “La Voz Kids”, en Televisa, una situación que no afecta al director.

“La mejor Academia”

“Independientemente de los números yo te puedo decir que salgo a la calle y veo la reacción de la gente, tengo al público, a las personas que nos responden día a día, la cobertura digital es arrasadora, es la mejor academia a nivel digital”.

Entiende los puntos de vista

En cuanto a los encontronazos que ha tenido con personajes como Horacio Villalobos, dijo que él entiende todos los puntos de vista, pero como director de la escuela ha visto muy de cerca el desarrollo de los alumnos.

“Tienen un punto de vista muy particular; siempre he sido crítico en otros programas de televisión, la única bandera que yo quiero es la honestidad y que los alumnos no se vayan por una situación banal”.

