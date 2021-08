"Los años maravillosos" regresan a la TV con renovada historia (vídeo)

La aclamada serie de televisión de los ochentas conocida como "Los años maravillosos", regresará a la televisión con un reboot a través de la cadena ABC.

Aunque se situará en la misma época que en la original, en esta ocasión contará la historia de una familia afroamericana de clase media que vive en un pequeño pueblo de Alabama.

El anunció del regreso de la serie se anunció hace ya un tiempo. Sin embargo, el próximo miércoles 22 de septiembre será el lanzamiento oficial de la nueva versión de "The Wonder Years" en esa cadena televisiva.

Además, se presentó un tráiler oficial que generó grandes expectativas entre los usuarios de redes sociales.

It's the little things that you remember. Get a little help from your friends when #TheWonderYears premieres September 22 on ABC. pic.twitter.com/MI0PD1006g