Los cinco vídeos de BTS que suman más de un billón de reproducciones

BTS ya suma 5 vídeos musicales con un billón (mil millones) de reproducciones en YouTube, luego de “Fake Love” superara esa métrica la tarde de este martes.

El nuevo logro alcanzado por ARMY, los seguidores de la banda surcoreana de K-Pop, se da en medio del regreso de “Butter” al número uno en las listas de Billboard, en la que desde junio pasado alcanzó un récord al permanecer durante siete semanas consecutivas en la cima.

🎉Billboard #Hot100 No.1 (AGAIN!)🎉



아미 여러분의 사랑을 듬뿍받고 다시 1위로 올라온 #BTS_Butter🧈 15주 내내 변함없는 💜 보내주셔서 감사합니다#BTS_Butter🧈 returns to #1 with amazing @theestallion! We're always grateful for your💜and support #BTSARMY#WeMakeHistoryTogetherARMY https://t.co/vVK0ryIRek