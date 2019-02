Los creadores de South Park llegan al teatro con “The book of mormon”

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Ciudad de México cuenta con una de las carteleras teatrales más importantes del mundo, donde no sólo se ha dado cabida a las producciones nacionales sino también a montajes que vienen directamente de Broadway, como los musicales “El rey león” en 2008 o “We will rock you” en 2014, ahora toca el turno a “The book of mormon“, que tendrá breve temporada en el Centro Cultural Teatro 1 del 20 de noviembre al 8 de diciembre.

“Es un show de comedia, pero el público experimenta una especie de inspiración catártica. El montaje es a veces irreverente y divertido, diferente a lo que estamos acostumbrados, pero al final recibimos mucha retroalimentación del público que nos dice que la pasaron bien“, explicó Liam Tobin, protagonista de esta puesta en escena.

“The book of mormon” es un musical escrito por Trey Parker, Matt Stone —creadores de la serie South park— y Robert Lopez; en el cual cuentan de manera peculiar la historia de dos jóvenes misioneros que van a predicar la palabra de Dios a una peligrosa región de Uganda.

No es una crítica a la religión como dicen los autores, es una carta de amor de tres ateos hacia ella, es verla con sentido del humor“, explicó Tobin.

“Al final, el mensaje habla de la amistad y del amor, y eso se nota en el escenario, cómo estos sentimientos te van enlazando con personas muy queridas“, declaró Jordan Matthew Brown, quien al lado de Liam Tobin ofrecieron el martes una muestra del montaje.

Barrera del idioma

A pesar de que “The book of mormon” será interpretada en inglés con subtítulos en español en unas pantallas al lado del escenario, el actor Liam Tobin espera que suceda como en Canadá, donde se presentaron ante una audiencia franco-inglesa, donde la música y la comedia rebasaron la barrera del idioma.

Esta será la primera vez que este montaje se presente en un país de Latinoamérica.

Que este musical llegue a México se dio gracias a la colaboración entre Magicspace Entertainment y OCESA, que a través de su promotor asociado Renato Herrera, explicó por qué esta vez no va al Auditorio Nacional como otros montajes.

“Los musicales que presentamos ahí tuvieron éxito monetariamente hablando, pero dejamos de hacerlos porque el Auditorio es un espacio grande donde se pierde la intimidad para una puesta en escena. Consideramos así que el CCTI es el espacio adecuado para este musical.”