Los éxitos de Abba con el Coro de la Ciudad

“Dancing Queen”, entre otros temas, a veinte voces

El Coro de la Ciudad de Mérida recordará los grandes temas del grupo sueco Abba, hoy, a partir de las 20:30 horas en el Auditorio del Centro Cultural Olimpo, informa el Ayuntamiento.

Bajo la dirección de la maestra Nidia Góngora Cervera, quien ha dirigido al coro desde 2001, el programa musical de “Cantando Abba” incluye los temas: “I Have A Dream” (con Pamela Rubio como solista), “Chiquitita” (Anahí Gamboa), “Se me está escapando” (coro), “Knowing Me, Knowing You” (dúo con Alejandro Kantún y Regina Ruiz), “Don’t Lay In Your Emotion” (Miguel Alonso). También “Thank You For The Music” (Sara Domínguez), “Todo al ganador”, “Fernando” (Claudia Leal Flores), “Gime, Gime” (Luz Vázquez González), “Super Trouper” (Miguel Alonso), “Waterloo” y “Dancing Queen”, esta última una de las canciones más emblemáticas de Abba.

El Coro de la Ciudad se fundó en 1996 bajo la dirección del maestro Jorge Medina Leal y un año más tarde se integró a los grupos Artísticos del Ayuntamiento de Mérida. Cuenta con un repertorio amplio de diferentes estilos y épocas musicales y ha participado en numerosos espectáculos acompañado a artistas nacionales e internacionales como Armando Manzanero, Tania Libertad, Plácido Domingo y María Medina, entre otros.

Concierto

“Cantando Abba” es parte de la Temporada Artística Olimpo Cultura. La entrada es gratuita.

Versatilidad

Actualmente el Coro de la Ciudad lo conforman 20 cantantes y ocupa un lugar relevante en el ámbito cultural de Mérida. Como parte de sus presentaciones ha ofrecido otros tributos musicales para recordar a Michael Jackson y Los Beatles, demostrando su calidad.