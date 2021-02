Los Globos de Oro 2021, conoce la lista de postulaciones

La ceremonia de los Globos de Oro a fines de febrero se celebrará en Los Ángeles y Nueva York, informaron los organizadores.

Los postulados por su trabajo en cine y televisión participarán desde distintos lugares del mundo.

Cambios por el Covid

Los cambios son provocados por la pandemia de coronavirus, que hizo imposible la realización de la cena para celebridades en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills.

La comediante Tina Fey transmitirá en vivo por el canal de televisión NBC desde el Rainbow Room en Nueva York, mientras la copresentadora Amy Poehler estará dentro del hotel.

La ceremonia

Todavía se trabajan otros detalles para la ceremonia del próximo domingo 28 de febrero, que es la primera gran entrega de premios en el período previo a los Oscar.

Lista de postulaciones

Las postulaciones a la edición 78 de los Globos de Oro, organizados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, se anunciaron hoy miércoles 3 de febrero.

Presentan la lista de nominados a los Globos de Oro 2021; Netflix se lleva 22 candidaturas.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/K1eN7rweWC — Latinus (@latinus_us) February 3, 2021

Netflix a la cabeza

"Mank", con seis candidaturas, y "The Trial of the Chicago 7", con cinco menciones, ambas películas de Netflix, lideraron las postulaciones para la 78 edición de los Globos de Oro.

Por detrás de "Mank" y "The Trial of the Chicago 7" se situaron "Nomadland", "Promising Young Woman" y "The Father", con cuatro candidaturas por cabeza.

Arrasa en la relación

En un año de cines cerrados por el coronavirus, una plataforma de "streaming" como Netflix arrasó en las postulaciones de cine de los Globos de Oro al lograr 22 candidaturas en total y situarse a gran distancia de su inmediato perseguidor (otro gigante digital como Amazon Studios con siete menciones).

Congratulations to our 42 nominees at the 78th #GoldenGlobes! 🏆 pic.twitter.com/bwTrqOtLXA — Netflix Queue (@netflixqueue) February 3, 2021

En televisión

Netflix también reinó claramente en su terreno de juego favorito, la televisión, donde consiguió 20 postulaciones (la segunda en esta lista es HBO con siete candidaturas).

Película comedia y musical

En el apartado de mejor comedia o musical se verán las caras la adaptación audiovisual de "Hamilton", "Borat Subsequent Moviefilm", "Music", "Palm Springs" y "The Prom".

Mejor dirección

Tres mujeres fueron postuladas al premio a la mejor dirección: Emerald Fennell ("Promising Young Woman"), Chloé Zhao ("Nomadland") y Regina King ("One Night in Miami…").

También serán candidatos en este apartado David Fincher ("Mank") y Aaron Sorkin ("The Trial of the Chicago 7").

Película extranjera

Además, la cinta guatemalteca "La llorona", de Jayro Bustamente, figura entre las seleccionadas a mejor película en lengua extranjera.

🇬🇹 URGENTE ⎮"La Llorona" obtiene histórica nominación en los Globos de Oro



Es la primera película guatemalteca estar nominada a este prestigioso galardónhttps://t.co/FogOB5hvXN pic.twitter.com/Kaho7XZ3wk — Soy 502 (@soy_502) February 3, 2021

En esta categoría se medirá a "Another Round" (Dinamarca), "The Life Ahead" (Italia), "Minari" (EE.UU. pero en coreano) y "Two Of Us" (Francia).



Mejor actriz comedia, musical

Además de "La llorona", las bazas latinas en el cine para estos Globos de Oro pasan por Anya-Taylor Joy (mejor actriz de comedia o musical por "Emma") y Lin-Manuel Miranda (mejor actor de comedia o musical por "Hamilton").

Actriz drama

Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman"), Frances McDormand ("Nomadland") y Carey Mulligan ("Promising Young Woman") competirán por el Globo de Oro a la mejor actriz dramática.

Ma Rainey's Black Bottom is now streaming on @Netflix 💛 pic.twitter.com/nVdksxwSKo — Viola Davis (@violadavis) December 18, 2020

Actor dramático

Por su parte, Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Anthony Hopkins ("The Father"), Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom"), Gary Oldman ("Mank") y Tahar Rahim ("The Mauritanian") fueron nominados al galardón a mejor actor dramático.

Thank you Hollywood Foreign Press Association for the @goldenglobes nomination.



Congratulations to Olivia Colman, Florian Zeller, and Christopher Hampton on your well-deserved nominations. @sonyclassics #TheFather pic.twitter.com/Ve2GSJ37vD — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) February 3, 2021

Actores comedia

Respecto a los apartados de comedia, Taylor-Joy ("Emma") se enfrentará a Kate Hudson ("Music"), Rosamund Pike ("I Care a Lot"), Michelle Pfeiffer ("French Exit") y Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm").

ANYA TAYLOR-JOY DOS NOMINACIONES. Emma y Gambito de Dama. Todo bien. #GoldenGlobes pic.twitter.com/MyCPvcagSs — Marta Paris (@mprsgdy) February 3, 2021

Y Miranda ("Hamilton") luchará por el reconocimiento al mejor actor cómico frente a Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm"), James Corden ("The Prom"), Dev Patel ("The Personal History of David Copperfield") y Andy Samberg ("Palm Springs").

#EFEURGENTE | Lin-Manuel Miranda, nominado como actor en los Globos de Oro por "Hamilton". #GoldenGlobes — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 3, 2021

Wawaweewah! I'm shocked and humbled to be nominated for 3 Golden Globes, and congratulations to the incredible @MariaBakalova96 too!



We're so honoured--and just in case we don't win any, I've already hired Rudy Giuliani to contest the results. pic.twitter.com/CSligPsmI8 — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) February 3, 2021

