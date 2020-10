“Los hombres deben vestirse como hombres”: Anette Cuburu

La conductora causó polémica con su opinión sobre el vestido de hombre que la marca Gucci lanzó al mercado.

MÉXICO.— Nuevamente Anette Cuburu, conductora de “Venga la alegría” es criticada por sus comentarios que para muchos solo deja ver su pensamiento cerrado.

En esta ocasión, la presentadora opinó sobre el polémico vestido de hombre que puso a la venta la firma italiana Gucci.

Cabe destacar que dicha prenda ha generado un gran debate en redes sociales, pero no por ser un "vestido" masculino, sino más bien por el precio.

Durante la emisión del programa matutino, se armó una "mesa panel" que incluyó a Kristal Silva, Horacio Villalobos, Cynthia Rodríguez y Anette Cuburu.

El primer punto que los conductores destacaron fue el precio de la prenda que es de más de 47 mil pesos, y que según ellos no lo vale debido a la mala calidad de la ropa. Además aseguraron que podría encontrarse algo similar en el tianguis.

Sin embargo, Anette señaló que la ropa también "tiene género", por ello tanto hombres como mujeres deben usar ropa de su sexo:

“Los hombres se tienen que vestir de hombre y las mujeres de mujer. A mí no me gusta un hombre por más moda que sea su vestidito. Aunque sea Brad Pitt, no saldría con él”, declaró la conductora.