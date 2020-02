Los momentos detrás del Óscar que también merecen un premio

La 92a. edición de los premios Óscar generó mucho asombro tanto en la ceremonia como detrás de ella.

En redes sociales, imágenes y videos filtrados han mostrado un poco más de lo que las celebridades hicieron y, que sin lugar a dudas, también merece un Óscar por lo divertido y emotivo que resulto la situación.

Ahora te mostraremos esos momentos que no se vieron en pantalla, pero que están siendo muy elogiados en redes sociales.

Joaquin Phoenix y su relación con sus seres queridos

El actor Joaquin Phoenix quien se llevó el premio de "Mejor actor", por su papel en "The Joker", mostró detrás de cámaras momentos llenos de ternura.

Su madre Arlyn Phoenix y su novia Rooney Mara, fueron las que protagonizaron estos encuentros que muestran a un Joaquin amoroso y entregado a sus seres queridos.

Esta foto le ha dado la vuelta al mundo debido a lo cotidianidad que se muestra en ella (Twitter)

#JoaquinPhoenix junto a su mamá en el instante que le graban su nombre en el premio #Oscars #Joker pic.twitter.com/ZmWAJWqlld — Comics en Argentina (@comicsarg) February 10, 2020

Cada vez que veo a Joaquin Phoenix y a Rooney Mara juntos hasta me dan ganas de enamorarme #Oscarspic.twitter.com/0rPDFO4X0D — Lau‎⎊⍟⊗ (@lauexcelsior) February 10, 2020

Leonardo DiCaprio presumiendo a su novia de 22 años

Otra de las sorpresa de la noche fue Leonardo y su novia de 22 años de edad, Camila Morrone; aunque no llegaron juntos ni se fotografiaron como pareja, se les vio muy cariñosos.

Ella disfruto de toda la gala y el after party de Óscar en compañía de Leo. Con esto se confirmaría que la relación va muy en serio.

camila morrone entre leonardo dicaprio y brad pitt una argentina cumpliendo el sueño de todos los ciudadanos promedios https://t.co/zcictlKlCH — antonella (@antoberrondo) February 10, 2020

a reminder of what camila morrone did last night: that pic.twitter.com/Zc81NYoSK8 — barb (@daernerys) February 10, 2020

The look Camila Morrone gave Leonardo DiCaprio during Brad Pitt's shoutout - love! #Oscars pic.twitter.com/36nn22EbSd — Kylie Erica Mar (@KylieEricaMar) February 10, 2020

Brad Pitt rindiendo honor

Brad es otro de los actores que brillo en la noche, pues además de llevarse su primer Óscar en la categoría de "Mejor actor de reparto" por su actuación en "One Upon a Time in Hollywood", tuvo la suficiente humildad para felicitar con efusividad al director Bong Joon-ho.

Además de que interrumpió una entrevista en vivo para darle paso y rendir honor a su amigo el director Quentin Tarantino.

brad pitt saludó a bong joonho y le dió un beso en el caCHETE joonho cumpliendo el sueño de seokjin pic.twitter.com/N0GezZnXMe — r ⁷ ; aus (@cxpgguk) February 10, 2020

El Oscar a Mejor actor de reparto podría terminar en manos de Brad Pitt por #ÉraseUnaVezEnHollywood y acaba de encontrarse con su director Quentin Tarantino en la alfombra roja de los #Oscar2020 pic.twitter.com/Bc6NcBJyjf — SensaCine (@SensaCine) February 10, 2020

Billie siendo Centennial

Billie Eilish ha sido de las más mencionadas en las redes sociales, incluso se convirtió en tema tendencia y no precisamente por su actuación en el Óscar donde interpretó "Yesterda" de los Beatles.

Billie se convirtió en el tema relevante debido a las muecas que hizo y que la cámara pudo grabar, pues la cantante hizo notar su disgusto cuando Maya Rudolph y Kristen Wiig, comenzaron a cantar mientras presentaban una terna.

Esa reacción tan "centennial" desató los memes y críticas hacía Eilish.

Se me calman con Billie Elish, ¡porque es perfecta! Ni se hagan, a todos nos dio penita ajena ese numerito. #Oscar pic.twitter.com/YGKhTJH6MV — Miguel Morningstar (@ElMiguelon22) February 10, 2020

*Canta Eminem #Oscars #Oscar2020



Martin Scorsese: No entiendo esta música de jóvenes.



Billie Elish: No entiendo esta música de viejos. pic.twitter.com/oFcHS1E06R — Junior_Sarmiento (@Junior_561) February 10, 2020

Una pequeña actriz enseñando que guarda en su bolso

La pequeña Julia Butters, quien tuvo una participación en la película de Tarantino, "One Upon a Time in Hollywood2, provocó las risas luego de que se filtraran fotos donde la niña mostraba que tenía en su bolso.

La pequeña demostró que es precavida y que el hambre no perdona, por ello al ver que dentro de la bolsa traía comida, muchos usuarios no evitaron felicitarla por su astucia e inocencia.

Julia Butters es mi nueva ídola: se llevó sanguchito a los #Oscars pic.twitter.com/QVno1nDO4n — Vicco🌙 (@viiicogarcia) February 10, 2020

La mexicana que llevó hasta las chanclas

No todo se trató de actores y actrices americanos, también la ya famosa actriz Yalitza Aparicio, protagonizó un divertido momento al mostrar que el glamour tiene un límite.

A través de sus historias de Instagram, la oaxaqueña presumió su atuendo con el que acudió a la fiesta de Vanity Fair para celebrar a los ganadores del Óscar.

Pero también mostró que pese a que los zapatos de diseñador son muy bellos, también cansan y es preferible acabar la noche en chanclas.

Todos estos momentos sin lugar a dudas merecen los aplausos y premios.

