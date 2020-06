Los Morancos hacen viral su reinvención de 'Sopa de Caracol'

La “nueva normalidad” poco a poco comienza a ser parte de la vida diaria de miles de personas en el mundo, donde la pandemia del Covid-19 registra más de 10.3 millones de casos y más de 508 mil muertes en su registro global.

Sin embargo, para la pareja de comediantes Los Morancos esto significó una oportunidad para poner su granito de arena a la concientización de mantener las medidas preventivas, pero conservando su peculiar estilo de humor.

Reinventan "Sopa de Caracol"

Famosos por sus parodias a diversos temas musicales, Los Moracos –dúo conformado por los hermanos César y Jorge Cadaval- decidieron reinventar la canción “Sopa de Caracol” para invitar a sus seguidores a continuar con el uso de la mascarilla para evitar una segunda ola de contagios en España, que el fin de semana registró su primer día sin muertes.

“Sin la mascarilla, hay Covid pa’ ti, hay Covid pa’mi. No te la vayas a quitar”, señala uno de los versos de estos comediantes, enfundados en sus personajes de Las Omaitas.

“Yo con la mascarilla, te juro no puedo aguantar (…) las gomillas me aprietan y si esto dura mucho más, terminaremos todos con las orejas despega’”, responde el otro.

El vídeo -cuya letra es una colaboración de los comediantes junto a Lolo Seda- continúa con la necesidad de llevar puesta la mascarilla, para que los contagios no vuelvan a subir y se logre aplanar la curva del Covid-19.

El vídeo fue tan bien recibido por los internautas que incluso ya suma más de un millón de reproducciones en YouTube, y otros tantos de miles –no oficiales- a través de Facebook y Twitter.