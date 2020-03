Los nazis son la excusa para tratar el totalitarismo

Regresan los supemacistas

LOS ÁNGELES (AP).— En la década de 1940, cuando la Alemania de Adolfo Hitler buscaba conquistar el mundo, Hollywood unió fuerzas creativas con Humphrey Bogart para hacer frente al régimen fascista en “Casablanca” y el director Ernst Lubitsch se burló de él y su dictador en “To Be or Not to Be (Ser o no ser)”.

Más de 70 años después, el aumento de los crímenes de odio, supremacistas blancos empoderados y turbulencia política ha llevado a productores de cine y televisión a volver a abordar el nazismo. Las obras son variadas y la recepción ha sido mixta, pero comparten una meta: usar la ficción para aprender sobre el totalitarismo del siglo XX y sus horrores, incluyendo el Holocausto, que cobró la vida de seis millones de judíos.

En “Hunters”, de Amazon, un grupo improbable de neoyorquinos en la década de 1970 busca a nazis alemanes que llevaron ideas genocidas a Estados Unidos.

“The Plot Against America” de HBO está basada en la novela de Philip Roth que plantea un gobierno estadounidense represor en los años 30 encabezado por Charles Lindbergh, héroe de la aviación en la vida real, antisemita y aislacionista. La cinta “Jojo Rabbit”, ganadora del Óscar, sigue el tono satírico de Lubitsch, intensificado por la tragedia.

Antes de estas producciones se vio “The Man in the High Castle”, serie de Amazon de 2015 a 2019 basada en la novela de ciencia ficción de Philip K. Dick sobre un Estados Unidos derrotado que es gobernado por Alemania y Japón, vencedores de la Segunda Guerra Mundial.

La guerra ha regresado en otras ocasiones a la pantalla. Durante la agitación política y social de la década de 1960, películas cínicas e irreverentes que incluyen “King Rat (El caudillo de los desalmados)” y “What Did You Do in the War, Daddy? (¿Qué hiciste en la guerra, papá?)” se estrenaron junto a épicas como “Battle of the Bulge (La batalla decisiva)”.

“Parece haber olas de interés en el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, no siempre al mismo tiempo”, considera Sharon Willis, investigadora de cine y profesora en la Universidad de Rochester en Nueva York.

“Colectivamente volvemos a esos terrenos cuando tenemos algún problema por resolver que creemos que se relaciona con ellos”, dice.

David Simon, productor ejecutivo de “The Plot Against America”, califica la serie de seis episodios, que se estrena hoy lunes, como un “ensayo político”. El elenco incluye a Winona Ryder y John Turturro, y las reseñas han sido positivas.

“Es una crítica a la xenofobia y la demagogia y el uso de ‘los otros’, el temor a ‘los otros’, para impulsar el poder político y crear una dinámica política”, afirma Simon, quien añade que ese modelo sigue Donald Trump. “La demonización de los inmigrantes ocurre desde que existe la república”.

Otros tiempos

Irónicamente, en un principio rechazó llevar a la pantalla la novela de Roth porque le parecía irrelevante. “La primera vez que alguien se puso en contacto conmigo sobre la adaptación fue en 2013, después de que comenzara el segundo período (presidencial de Barack) Obama. Y pensé que eso parecía obsoleto” en una sociedad cada vez más inclusiva.

La siguiente elección y sus resultados lo obligaron a reconsiderar ese punto de vista, admite, para luego citar las restrictivas políticas migratorias como un motivo de gran preocupación.

El libro del fallecido Roth demostró ser una “alegoría de aquello con lo que lidiamos ahora, y las poblaciones vulnerables no necesariamente son judíos estadounidenses, aunque el antisemitismo ha aumentado”.

“Los (grupos) realmente vulnerables tienen piel negra y café, inmigrantes y musulmanes”.

En cuanto a por qué les ha pedido a los espectadores que busquen claridad en el espejo retrovisor, Simon subraya que la historia ofrece una base bien comprobada sobre la que se puede construir una alegoría profunda. “Si no podemos aplicar esto al futuro entonces toda la historia es bastante inservible”.

Poder narrativo

David Weil, creador de “Hunters”, protagonizada por Al Pacino y Logan Lerman, comparte la creencia de Simon en el poder de este tipo de narrativa. “Creo que a veces la mejor manera para lidiar con la verdad de nuestra realidad y nuestro presente es ver a través de una lente diferente”.

“Usé la lente de Estados Unidos de 1977 para hablar del tipo de racismo y xenofobia y antisemitismo que seguimos enfrentando ahora, para permitir que la gente realmente trate de verlo en perspectiva”, explica.

La inspiración directa de Weil fue su abuela Sara, sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau y Bergen-Belsen, en los que se masacró a millones de judíos y otros grupos bajo órdenes de los nazis. Los relatos de adversidades que escuchó de ella cuando era niño despertaron el deseo de honrar su memoria y convertirse en un vengador del Holocausto, “un superhéroe de alguna manera”.

Ha habido películas dignas del Óscar sobre el Holocausto, recuerda Weil, quien prefería dramatizar la tragedia y sus consecuencias de manera poco convencional. Describió su enfoque como uno “audaz, ramplón y fresco” que invita a un nuevo público a entrar a la historia a través de la perspectiva de personajes como el hermano menor del joven cazador de Lerman, Jonah.

“Al hacerlo, comienzan a aprender sobre la verdad del Holocausto y las dificultades del pueblo judío y las de todos los ‘otros’”, apunta.

Con cuidado

La libertad creativa es aceptada en el tono e incluso la creación de una banda de cazadores de nazis, pero cambiar los hechos de un acontecimiento tan serio para algunos es sobrepasar límites. La escena en la que presos de Auschwitz son usados como piezas de un ajedrez mortal nunca sucedió en ese campo de concentración, de acuerdo con el museo y memorial del sitio, que en un comunicado reciente calificó la invención como una “tontería peligrosa y caricaturesca”.

Weil respondió que no se trataba de un documental y había evitado tomar un momento específico de la vida real de alguna persona. Eso no bastó para el rabino Marvin Hier, fundador del Centro Simon Wiesenthal en Los Ángeles, que lleva el nombre del sobreviviente de los campos de concentración y cazador real de nazis.

Aunque los dramas pueden ayudar a educar a la gente sobre el nazismo, opina Hier, estos proyectos deben describirse como versiones ficticias de un evento real a riesgo de darle razón a quienes niegan el Holocausto.

Interés en el nazismo Oferta en televisión

A David Simon le gustaría que “The Plot Against America” tuviera repercusión.

Discusión

“En un mundo perfecto, este proyecto se sale de las páginas de espectáculos y se discute en las páginas editoriales o de opinión”, señala el productor ejecutivo.

Amenaza

“Ésa es la razón para hacerlo, tener una discusión ahora porque las libertades civiles están siendo agraviadas. Las instituciones estadounidenses y las normas estadounidenses están bajo presión ahora”.

Potencial

Pete Simi, coautor de “American Swastika: Inside the White Power Movement’s Hidden Spaces of Hate” y profesor de la Universidad de Chapman en el sur de California, ve potencial en el interés de Hollywood en la Alemania nazi. Una razón es que puede ayudar a exhibir a aquéllos que siguen la ideología que hace aceptable la supremacía blanca.

Análisis

“Entre más entendamos lo que representaron los nazis, más podremos analizar las versiones contemporáneas de los nazis” y evitar ser engañados por sus esfuerzos por subvertir “lo que realmente representan”.

